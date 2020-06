Les joueurs ont travaillé dur ce mardi à l'entraînement du matin.

Les Zèbres ont entamé ce mardi matin leur dernière journée complète en stage en Allemagne. Les joueurs s'en vont en effet ce mercredi et Karim Belhocine a profité de ce dernier jour entier pour travailler de manière intensive.

La bonne nouvelle du jour est le retour de Modou Diagne au sein du noyau zébré : Le Sénégalais avait été mis en quarantaine en Belgique après être revenu du Sénégal avec son compatriote Mamadou Fall, testé positif au Covid-19. Après des tests négatifs, Diagne a été autorisé à rejoindre ses coéquipiers en terres allemandes.



Avec une météo variable et beaucoup de vent, les joueurs du Sporting ont alterné les exercices avec ballon et le physique.

Pendant ce temps, Cristophe Diandy et Marco Ilaimaharitra, toujours en revalidation, se sont entraînés à part avec les kinés. Au programme : exercices de stabilisation et course avec ballon.