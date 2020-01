Les joueurs du Sporting Charleroi sont en stage près de Valence (Espagne) jusque samedi.

Un footing sur la plage

Les Zèbres n'ont pas traîné avant de se mettre au boulot ce dimanche. Alors que le soleil n'était pas encore levé, les hommes de Karim Belhocine se sont retrouvés sur la plage pour un footing matinal aux alentours de 7h30. Invité surprise du footing : Mehdi Bayat, qui a suivi l'équipe sur le sable et qui sera présent à El Saler durant toute la semaine.

Un premier entraînement à 26 joueurs



Aux alentours de 10h15, les Zèbres ont eu leur premier entraînement du stage sur la pelouse assez dure du complexe.



26 joueurs étaient présents pour cette première séance, seul Younes Delfi manquant à l'appel lui qui soigne encore son genou.

© Belga/Laurie Dieffembacq



Les Carolos ont fait quelques exercices de passing entrecoupés de courses intensives.

L'après-midi sans Ilaimaharitra

Pour le deuxième entraînement de la journée, ce sont 25 joueurs qui étaient présents pour une séance d'1h30. A côté de Delfi, Ilaimaharitra a préféré rester au repos lui qui souffre légèrement des adducteurs.

Au programme de cette séance : un toro géant avec toute l'équipe (et Karim Belhocine) suivi d'exercices de combinaison et de finition.



La répartition des chambres

A l'hôtel Parador, les joueurs sont en duo dans les chambres. Voici les binômes choisis pour cette semaine de stage...

Willems et Penneteau - Diagne et Fall - Descamps et Tsadjout - Ngoua et Descotte - Imbrechts et Dessoleil - Nurio et Ilaimaharitra - Rezaei et Nicholson - Bruno et Hendrickx - Busi et Henen - Nkuba et Keita - Morioka et Marinos - Delfi et Gholizadeh - Saglik et Zajkov - Niane.