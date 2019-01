Le Sporting de Charleroi est en stage à El Saler, près de Valence (Espagne) jusqu'à samedi prochain. Découvrez les infos essentielles du jour dans notre carnet de bord.





Réveil musculaire pour débuter. Les Carolos sont allés courir tôt ce mardi matin avec un départ à 7h45 alors que le soleil commençait à se lever.







Des joueurs au repos. Plusieurs joueurs n'ont pas participé au premier entraînement de la journée, programmé à 10h30. Alors que Dervite se plaignait du genou, trois joueurs souffrent de contracture en raison de la dureté du terrain : il s'agit de Nurio, Hendrickx et Busi. Les trois ont refait leur apparition lors de la deuxième séance au contraire de Dervite.





Mehdi Bayat tireur de penalty. L'administrateur délégué du Sporting, Mehdi Bayat, s'est essayé à une séance de penaltys avec le gardien Rémy Riou en fin d'entraînement. Malheureusement pour Bayat, le Français a arrêté le tir sans trop de difficulté...













Osimhen et Nkuba écourtent. L'attaquant Victor Osimhen n'a pas réalisé l'entièreté de la séance matinale. Toujours souffrant, il est rentré plus tôt que ses coéquipiers. Ken Nkuba, quant à lui, s'est fait une entorse à la cheville durant l'entraînement et a quitté le terrain en compagnie du docteur. Il n'a pas participé à la deuxième séance.







Ali Gholizadeh est là. L'Iranien Ali Gholizadeh a fait son apparition à El Saler aux alentours de 18h après avoir atterri à 17h30 dans la ville espagnole.