Les joueurs du Sporting Charleroi sont en stage près de Valence (Espagne) jusque samedi.

Quatre absents pour la séance matinale

Ce jeudi matin, les Zèbres se sont retrouvés à 7h30 pour une course matinale en forêt avant le petit-déjeuner. Trois petites heures plus tard, Karim Belhocine a réuni l'équipe sur le terrain de football pour une longue séance. Quatre joueurs n'ont pas participé à cet entraînement : Fall, Diagne, Rezaei et Nurio.

Du physique pour les Zèbres

Après plusieurs exercices de combinaison, les Carolos ont pris part à une séance de physique donnée par Philippe Simonin, le préparateur physique du club. Durant l'épreuve du "bip test", les joueurs ont dû courir sur de longues distances sans craquer. Mission réussie !



Karim Belhocine redevient joueur

L'entraînement s'est terminé par un match avec deux invités particuliers : Frank Defays et Karim Belhocine ont, pour l'occasion, troquer leur costume d'entraîneur pour celui de joueur. Le T1 carolo s'est montré bien présent dans les duels notamment sur un tackle qui a amené un penalty sifflé par Samba Diawara, le T3 du staff zébré.

Finalement, l'équipe emmenée par Belhocine a remporté la partie grâce à un but en or inscrit par Shamar Nicholson.

Un après-midi de congé

Pas d'entraînement au programme de l'après-midi, les joueurs ayant quartier libre. Alors que certains en ont profité pour se rendre à Valence, d'autres ont préféré récupérer en restant sagement à l'hôtel.