Le Sporting de Charleroi est en stage à El Saler, près de Valence (Espagne) jusqu'à samedi prochain. Découvrez les infos essentielles du jour dans notre carnet de bord.

Deux absents à l'entraînement. Ken Nkuba et Stergos Marinos sont restés tous les deux à l'intérieur durant la séance du matin. Ils souffrent de la cheville mais les deux joueurs vont beaucoup mieux.



Jeu concours. La deuxième séance s'est déroulée dans la bonne humeur. Plusieurs petits exercices de finition ou de précision attendaient les Carolos. Jérémy Perbet et Steeven Willems ont été les deux Zèbres gagnants.

Mehdi Bayat à la balle. L'administrateur-délégué du Sporting de Charleroi s'est laissé prêté au jeu et a fait équipe avec Cristian Benavente.







Plusieurs joueurs absents. Ken Nkuba ne s'est pas entraîné (cheville) et ne jouera pas la rencontre amicale de ce vendredi face à Sankt Pauli. Parfait Mandanda (adducteurs), Zajkov (cou) et Martos (ischios) n'ont pas non plus participé à la séance team-building.