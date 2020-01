Les joueurs du Sporting Charleroi sont en stage à Valence (Espagne) jusque samedi.

Un amical zébré

N'ayant pas trouvé un adversaire pour une joute amicale ce vendredi, le staff du Sporting a décidé d'organiser une rencontre entre les Carolos. Une partie qui a duré 3 fois 30 minutes et qui s'est soldée sur le score de 4-1 (avec deux buts de Tsadjout, un but de Willems, un but de Bruno et un but de Nicholson).



© Belga/Luaire Dieffembacq



Une après-midi team-building

Ce match était la dernière fois que les Zèbres se donnaient rendez-vous sur le terrain. En après-midi, les joueurs suivront Mehdi Bayat dans une sortie avant de se rendre à Valence pour aller manger au restaurant tous ensemble.

Ils se rendront ce samedi à l'aéroport pour prendre un avion à 11h et retourner à Charleroi.