Ce vendredi après-midi, les huit plus jeunes du noyau carolo en stage à Belek ont été pris en mains par Jacques Borlée dans la salle de fitness du Kempinski Hotel The Dome.Chiachig, Wasinski, Boukamir, Lokembo, Nkuba Lutte, Ferraro et Descotte ont effectué différents exercices de renforcement musculaire et d’étirement.Le papa de Jonathan, Kévin et Dylan, qui s’occupe régulièrement de joueurs du Sporting en tant que consultant externe, a insisté sur l’importance de ce genre d’exercices bénéfiques pour la puissance et la souplesse lors de la post-formation, entre 17 et 21 ans.Plus tard dans l’après-midi, dix joueurs (Kamara, Desprez, Ozornwafor, Bessilé, Tchatchoua, Morioka, Gholizadeh, Petkevicius, Zaroury et Bayo) se sont entraînés sur terrain sous forme de petits ateliers utiles et ludiques, ainsi que plusieurs petites oppositions.A part, un kiné s’est occupé de Benchaib qui doit gérer une douleur à l’aine.