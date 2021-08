Dix points sur dix-huit après six matches. Le bilan chiffré de Charleroi est correct à la trêve, mais aurait pu être meilleur avec davantage de réalisme lors des déplacements à OHL et Zulte-Waregem. Ce samedi, sous des températures qui relativise la notion d’été, le Sporting a fait le job dans un match à rebondissements. Le dénouement a été grandement facilité par l’exclusion logique et rapide de De Smet (5e). Le score aurait pu être autrement plus sévère si Morioka et Nicholson n’avaient pas raté leur penalty - ils se sont bien rattrapés par la suite -, mais l’essentiel a été acquis avant la trêve internationale : trois points, enfin une victoire à domicile, et de la confiance. Au-delà du bilan mathématique, il y a des éléments à pointer.