Les Zèbres n’ont pas snobé la Coupe Charleroi Pierric Brison © Belga

Bousculés par les Campinois, les Carolos se sont arrachés. Avec Teodorczyk à la finition.



Malgré l’accumulation des matchs, l’adversaire évoluant un étage plus bas et un terrain impraticable, le Sporting n’a absolument pas snobé son seizième de finale de la Croky Cup. Karim Belhocine avait d’ailleurs titularisé Dessoleil, Gillet ou Kayembe, comme d’habitude. Mais aussi Vranjes, pourtant légèrement diminué à Courtrai, ou Benavente, à peine transféré deux jours plus tôt. "C’était un vrai match de Coupe, avec deux équipes qui voulaient l’emporter, mais les conditions ont influencé la façon de jouer", a commenté l’entraîneur carolo.



