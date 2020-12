Plus d’une centaine de fans sont venus à la rencontre des Zèbres pour leur demander, si ce n’est de gagner en terres trudonnaires, de se battre durant 90 minutes et de faire honneur au blason noir et blanc. Ce samedi soir, les joueurs de Belhocine ont montré qu’ils avaient compris le message.

Si tout était loin d’être parfait face à la lanterne rouge de la Pro League, les Carolos ont haussé leur niveau de jeu de manière générale et se sont surtout battus pour l’équipe. A l’image d’un Guillaume Gillet arracheur de ballons dans le milieu du jeu ou d’un Ryota Morioka plus à son aise devant la défense. Malgré la réduction du score des locaux avant la mi-temps, Charleroi n’est pas retombé dans ses travers en baissant la tête mais a plutôt répondu par un but rapide de Nicholson.

Avant de faire bloc en fin de rencontre pour sauver trois points précieux. La preuve d’un changement de mentalité que les fans carolos auront sûrement apprécié depuis leur fauteuil ce samedi soir…