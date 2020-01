C’est avec le sentiment du devoir accompli que les Zèbres ont quitté l’Espagne après une semaine de stage passée sous le soleil de Valence. Dans de magnifiques installations, Karim Belhocine et ses joueurs ont travaillé dur pour préparer la deuxième partie de saison qui débute ce samedi avec un déplacement à Eupen.

Très disponible durant cette semaine, le T1 carolo a dressé un bilan plus que positif de ce séjour ibérique. "Nous avons d’abord travaillé sur l’aspect physique en se préparant pour les mois à venir", explique Karim Belhocine. "Nous avons aussi fait quelques rappels de principes de jeu et nous avons essayé de souder encore plus les liens entre les joueurs. Tout était parfait pour pouvoir travailler dans les meilleures conditions. Nous avons atteint les objectifs que nous nous étions fixés avant de partir."

(...)