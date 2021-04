Enfin, c’est fini ! Les Carolos ne peuvent mathématiquement plus se qualifier pour les playoffs 2, malgré la bonne volonté d’OHL et Zulte Waregem, battus un peu plus tôt dans la journée. Il y a une semaine, on se disait qu’avec la motivation affichée par Mouscron au Mambourg, les Hurlus méritaient de se maintenir. Mercredi, on se disait que le Beerschot avait davantage sa place dans les playoffs 2. Ce samedi, à la Ghelamco Arena, le constat était identique avec les Gantois. (...)