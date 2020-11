La frustration était grande côté carolo à l’issue de cette rencontre. Après avoir bien débuté la partie, les hommes de Karim Belhocine ont été de plus en plus bousculés, sans jamais réussir à trouver la faille. "C’était un match assez fermé", analysait Joris Kayembe, parti avec les Diables rouges durant la trêve internationale. "Nous commettons cette petite erreur qui nous coûte le but. En deuxième période, nous étions mieux dans la partie et je pense qu’au final, nous aurions mérité un meilleur résultat que celui-là."

Malheureusement pour les Carolos, l’équipe n’a jamais réussi à tromper la vigilance du gardien adverse, pour la première fois de la saison. "Bien sûr qu’il y a eu un manque d’efficacité offensive, expliquait Kayembe. Mais nous ne devons pas accabler nos attaquants. Ce sont des choses qui arrivent. En début de saison, nous avions la chance de voir nos occasions se concrétiser rapidement en but. Ce n’est plus le cas maintenant."

Si devant, les attaquants n’ont pas montré leur plus beau visage, la défense n’a pas su sortir la sixième clean-sheet de la saison, encaissant un but pour la huitième fois en neuf rencontres. "Je n’ai pas ressenti de fébrilité défensive pour autant", avançait le back gauche de l’équipe sambrienne. "Ce sont des rencontres difficiles à jouer car les espaces étaient bien fermés par les Gantois. À nous de nous concentrer sur le prochain match à Eupen qui sera loin d’être facile. Nous allons nous préparer de la meilleure des manières cette semaine pour nous relancer."