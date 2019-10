Modou Diagne était pour le moins soulagé à l’issue de la prestation du Sporting Charleroi ce samedi soir. Si la victoire était logique vu le nombre d’occasions zébrées sur l’ensemble du match, les Carolos ont cependant transpiré jusqu’à la toute fin des arrêts de jeu. "Nous nous sommes fait peur tout d’abord en première période en manquant plusieurs occasions", analyse Modou Diagne, auteur d’une belle prestation en défense aux côtés de Dessoleil. "Mais nous savions que nous avions les qualités pour avoir d’autres occasions et en mettre au fond, ce qu’Ali Gholizadeh a réussi à faire. Nous étions plus fatigués sur la fin et il fallait se battre pour tenir ce résultat. C’est ce qu’on a fait et nous tenterons au fur et à mesure des matches de mieux maîtriser encore nos fins de rencontres."

Malgré la peur dans les dernières minutes de la partie, les Carolos enchaînent avec une deuxième clean-sheet après celle réalisée au Cercle Bruges. "C’est très bien d’enchaîner et de ne pas encaisser de but", avance Diagne. "C’est important pour une équipe comme la nôtre avec des ambitions. Personnellement, j’essaye de progresser et d’être le plus solide possible avec pour objectif principal la victoire et la clean-sheet."