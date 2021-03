Comment réussir à battre l’ogre brugeois ? Voilà une question que s’est posé le Sporting toute cette semaine. Si la série de dix victoires d’affilée des Blauw en Zwart en championnat peut refroidir les ardeurs, les Zèbres ne doivent pas oublier qu’ils ont déjà battu le Club en début de saison. Même si les circonstances étaient bien différentes... "Cela montre que c’est possible", avance Karim Belhocine, l’entraîneur de Charleroi. "Mais, depuis, Bruges a pris son rythme de croisière et montre un niveau de jeu très élevé. Nous sommes conscients que cela ne sera pas simple mais heureusement que le favori ne gagne pas toujours (sourire). Chaque adversaire peut être battu et nous jouerons notre carte à fond. Nous avons discuté entre nous et nous savons que nous allons réussir à faire une bonne fin de saison."