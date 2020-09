Suivez le match en direct commenté dès 20h45:

Quand le calendrier est sorti, qui aurait cru que ce Charleroi-Beerschot de la 6e journée serait un duel au sommet entre le leader du championnat et son dauphin ? Le Sporting a l'occasion de creuser l'écart en tête de classement mais attention: en cas de défaite, le Beerschot s'assurera de terminer le week-end dans la peau du leader.Pour ce match très attendu, Karim Belhocine aligne un onze de base avec Fall et sans Gillet. L'ancien Diable rouge a cotoyé une personne qui a contracté le Covid. Par précaution, et avec responsabilité, il a été préservé pour ce match. Actuellement, Mehdi Bayat a précisé que son test est bien négatif.- Charleroi: Penneteau, Busi, Willems, Dessoleil, Kayembe, Marco, Gholizadeh, Fall, Morioka, Rezaei, Nicholson- Beerschot: Vanhamel, Bourdin, Frans, Dom, Suzuki, Pietermaat, Sanusi, Vorogovskiy, Noubissi, Holzhauser, Reda