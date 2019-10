Valenciennes affrontait Charleroi en match amical.

Voici l'équipe alignée par Karim Belhocine pour cette rencontre amicale : Descamps, Marinos, Diagne, Willems, Nurio, Ilaimaharitra, Hendrickx, Bruno, Gholizadeh, Fall, Rezaei.

C'est le Sporting Charleroi qui a ouvert le score grâce à Ali Gholizadeh depuis le petit rectangle, après une belle passe de Mamadou Fall.





Avant la demi-heure de jeu, Karim Belhocine a pris une carte jaune pour rouspétances...suivie d'une seconde et donc d'une carte rouge. Le coach a suivi le reste de la rencontre depuis la tribune.

Avant la mi-temps, Valenciennes a encaissé un but gag après un mauvais contrôle du gardien.





Au retour des vestiaires, Frank Tsadjout (tout juste monté au jeu) et Kaveh Rezaei ont inscrit le troisième et quatrième but des Zèbres.









A la 81e, Kaveh Rezaei s'offre un doublé.





Suivez avec nous le Live Tweet avec notre journaliste qui est sur place.