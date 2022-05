Il existe pire dénouement qu’une victoire arrachée dans le temps additionnel - certes pas tout à fait méritée -, pour refermer une saison. Un point aurait déjà été suffisant à Charleroi pour conforter la septième place du classement général final, mais les Zèbres ont refusé de s’en contenter. "On ne va pas se mentir, on a eu de la réussite par moments", admettait Edward Still, fier que son équipe soit la seule, avec l’Antwerp et Genk, à avoir battu les Buffalos en 2022.

Dans les cordes

Pourtant, La Gantoise a longtemps été la meilleure équipe sur le terrain, ce samedi soir. Surtout en première mi-temps avec 62 % de possession et 6 tirs cadrés, contre un seul aux Carolos. "On a été agressif dans notre pressing mais on manquait de verticalité et on aurait souhaité se créer deux ou trois occasions supplémentaires", ajoutait Still.

(...)