À la lecture du classement et de l’état de forme de l’adversaire que le Sporting défiera ce dimanche, il pourrait se dégager un certain antagonisme. Celui qui permettrait aux Zèbres, même en cas de partage - voire de défaite si Genk ou Saint-Trond ne gagne pas -, de valider leur qualification pour les "Europe playoffs". Pour éviter tout stress inutile, ils seraient évidemment bien inspirés de battre Zulte Waregem, une équipe qui n’a plus rien à jouer dans ce championnat et qui n’a franchement jamais eu l’étoffe d’un conquérant cette saison.