Modou Diagne: "Nous sommes bien rentrés dans le match, on défendait bien en bloc tout en ayant des occasions. On a continué en deuxième mi-temps. On a trop reculé après le but et l'Antwerp nous a dominés. On était sur une belle série de quatre matchs sans défaite donc la déception est présente. On aurait aimé conclure sur une autre note."

Jules Van Cleemput: "Il n'y avait pas beaucoup d'espaces en première mi-temps mais on a eu une meilleure mentalité en seconde période. On a cependant trop reculé après notre but. Quand tu es devant au score, tu recules automatiquement. Notre défense travaille bien et sait garder le zéro, mais ce sont des choses qui arrivent."



Jordan Lukaku: " Après cette première mi-temps, on a dit qu'on mettrait plus d'intensité. On avait besoin de gagner à la maison et terminer sur un six sur six, ça fait du bien. On n'a pas baissé les bras malgré le but encaissé. Mentalement, nous sommes présents. Franchement, je me sens bien. C'était difficile au début vu mon manque de temps de jeu et parce que je n'étais pas au top physiquement mais le staff a fait du bon boulot. Les cinq changements font du bien grâce à la qualité des joueurs qu'on a sur le banc, ils ont fait un bien énorme à l'équipe. J'étais déçu de sortir parce que je voulais encore donner quelques centres mais le coach a fait le bon choix. On a gagné et tout le monde est content. Notre but est de jouer les playoffs 1 et ce groupe a les qualités pour. Mon objectif est de revenir en équipe nationale mais pour ça, je devrai enchainer les performances comme celle d'aujourd'hui."



Faris Haroun: "C'était un match important pour nous parce qu'il fallait réduire l'écart avec les troisièmes. Cette victoire est amplement méritée. Chapeau à toute l'équipe. Le fait d'avoir un grand noyau amène un plus et une fraicheur qui fait du bien après un long championnat. Ces cinq changements amènent un plus grand choix au coach, c'est bénéfique pour tout le monde. J'espère que Leko restera avec nous, on verra en fonction de ses choix et de ses envies. La dynamique est bonne, on joue l'Europe et on est aux portes de la quatrième place. J'espère qu'il restera car l'équipe est unie."

Cristian Benavente (homme du match): "Le plus important, ce sont les trois points. C'est une bonne nouvelle de finir l'année avec une victoire. Je suis évidemment content d'avoir marqué. Nous sommes très bien rentrés Juklerod et moi, nous avons suivi les indications du coach. L'Antwerp a montré qu'elle a une bonne équipe, avec un bon banc. La phase du but a été travaillée à l'entraînement. Je m'entends très bien sur le terrain avec Mbokani. Charleroi est dans mon coeur, j'ai vécu de très beaux moments là-bas. Aujourd'hui je suis content même si c'était face aux Carolos."

Ivan Leko: "J'apprécie ma présence ici. Tous ceux qui me connaissent savent ce que je ressens pour le club mais dans la vie vous ne savez pas ce qu'il peut se passer. J'essaie d'être concentré sur l'instant T. On verra ce qui arrivera après."