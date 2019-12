La Croky Cup reprend ses droits cette semaine. L'occasion pour RTL et la DH de vous gâter.

Les 4 actions sélectionnées

Votez et remportez des cadeaux

Après chaque match diffusé par RTL, Anne Ruwet, Christophe Grégoire et Jean-Marc Ghéraille sélectionneront quatre images de jeu ou des tribunes. Ce mercredi, ils vous proposent donc de voter pour votre préférée via un like sur le compte Instagram de RTL Sport ou dans cet article, après l'affiche entre Charleroi et Gand. En jeu: cinq fois deux places pour la finale de la Coupe et des abonnements à notre site Les Sports +.