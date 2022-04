Loïc Bessilé prévient : avant de rêver à l’Europe, il faut faire le job au jour le jour.

Dans sa quête d’Europe, à la fois hypothétique, plausible et entêtante, le Sporting a récupéré un homme fort ces dernières semaines : Loïc Bessilé. Le défenseur togolais (23 ans) est guéri de son élongation aux ischios survenue le 25 février au Beerschot. Comme l’ensemble du vestiaire carolo - et même de tout le club -, il est plus déterminé que jamais à arracher le précieux sésame au bout de playoffs qui démarrent samedi à Malines (20 h 45).

Si je vous dis "Coupe d’Europe", quelle est la première chose qui vous vient à l’esprit ?

"C’est une compétition magnifique, quelle qu’elle soit. Le très haut niveau."

Même la Conference League ? Est-ce qu’elle ne dévalue pas un peu le prestige de la Coupe d’Europe ?