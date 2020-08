Le Brésilien s’est livré pour la première fois sur sa carrière et ses objectifs avec le Sporting.

"Bonjour et je suis désolé si je ne parle pas assez bien le français…" : dès la première question de l’interview, d’un air timide, Lucas Ribeiro Costa s’excuse pour ses erreurs à venir dans la langue de Molière qu’il a apprise sur le tard. Pourtant, son français est très bon. Et pour cause, en signant à Charleroi, le Brésilien de 21 ans rejoint déjà son troisième club francophone après un passage à Valenciennes puis à Virton. La langue est maîtrisée, facilitant son adaptation au sein du vestiaire carolo à majorité francophone qui a pour habitude d’intégrer rapidement les nouveaux éléments.