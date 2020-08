Arrivé au Sporting le 30 juillet, Lucas Ribeiro Costa a connu une adaptation assez facile à Charleroi. "Mes trois premières semaines se sont passées très rapidement", explique le nouveau Zèbre. "Je me suis bien entraîné, le groupe m'a bien accueilli. Je me suis senti comme à la maison."

Au Sporting, le joueur de 21 ans devra faire face à une grosse concurrence dans le secteur offensif. "Je ne ressens jamais la pression", avance-t-il. "C'est à moi de prouver et de travailler pour avoir ma place. Je pense d'abord au collectif et je veux aider Charleroi à faire de bonnes choses."

Ribeiro Costa a déjà pu un peu se montrer, lui qui est monté deux fois au jeu lors des deux premières rencontres de championnat. "Je ne m'attendais pas à jouer si rapidement", explique le milieu offensif. "Quand je suis arrivé, je me suis senti super bien très vite et je me suis bien entraîné ce qui m'a permis de monter au jeu."

Reste à confirmer, peut-être dès ce samedi soir en déplacement à OHL.