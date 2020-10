133 matchs de Premier League, 23 buts : le CV de Saido Berahino est du genre ronflant. Mais derrière les apparences, le Burundais (27 ans) arrivé il y a trois semaines de Zulte Waregem affronte les médias avec la timidité d’un néophyte.

Déroulant un parcours de vie peu commun. Récit.

West Bromwich, son club de cœur

"C’est là que tout a commencé pour moi. Encore aujourd’hui, je regarde tous leurs matchs à la télévision. Si j’ai un jour la possibilité de retourner là-bas, je ne réfléchis même pas et je fonce. À cette époque, j’étais jeune et je pensais que je pouvais y arriver seulement grâce à mon talent. Mon ancien coach Steve Clarke a joué un rôle important dans mon évolution en me poussant à travailler dur et à faire les efforts pour l’équipe. Il m’a aidé à ouvrir les yeux sur le monde du football professionnel."

Son transfert avorté à Tottenham