Les Zèbres n'auront pas le temps de cogiter très longtemps. Après leur défaite face à Malines, la troisième en autant de rencontres, les hommes de Karim Belhocine se déplace déjà ce mardi à Anderlecht (21h), avant d'enchaîner par un match au Standard dimanche (18h15).

Pour la rencontre face aux Mauves, le T1 carolo devra à nouveau se passer des services de Lukasz Teodorczyk, toujours malade. "Teo allait mieux samedi mais il s'est de nouveau senti mal dimanche soir et ce lundi", a expliqué Karim Belhocine à la veille du duel des Sportings.



Pour le reste, les absents face à Malines (Flanagan en partance, Willems, Goranov, Nkuba et Diandy) le sont toujours.



Ce lundi, Charleroi a décidé de quitter Marcinelle pour aller préparer sa rencontre face aux Mauves du côté de Tubize. "Le terrain de Marcinelle devenait difficile à jouer", a avancé Belhocine. Et puis, cela permettait de changer, c'est une bonne chose. Nous faisons en sorte que ceux qui ont joué récupèrent bien mentalement et physiquement. Nous travaillons un peu plus avec les autres pour qu'ils restent à niveau. C'est important vu l'enchaînement des rencontres."

Il y a un mois jour pour jour, Charleroi accueillait Anderlecht et signait sa dernière victoire en date. "Nous avions, tout comme Anderlecht, voulu faire quelque chose de bien durant ce match, se rappelait Karim Belhocine. Leur manière de défendre avait peut-être pu surprendre. Mardi, nous ferons tout ce qu'il faut pour faire un bon résultat là-bas."