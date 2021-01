Malgré Nkuba, Benchaib ou Descamps, le Sporting Charleroi possède l’une des équipes les plus âgées… d’Europe ! Charleroi Pierric Brison © Belga

Face à Eupen et au Standard de Liège, le onze de base de Karim Belhocine a dépassé les 29 ans de moyenne.



Face au Cercle Bruges, Karim Belhocine a offert à Ken Nkuba sa première titularisation en D1 à 18 ans. Deux matchs auparavant, il avait lancé Rémy Descamps dans la bataille contre à Waasland-Beveren. Et pour se défaire d’Anderlecht, c’était au tour d’Amine Benchaib de recevoir sa chance d’entrée de jeu. Un certain rajeunissement a été opéré alors que le Sporting possédait jusque-là une moyenne d’âge bien supérieure à la norme en Belgique, voire en Europe.



(...)