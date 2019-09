Le Sporting aurait pu rentrer à Charleroi avec les trois points si à la 76e minute, Mamadou Fall avait remporté son face-à-face avec Arnaud Bodart.

"Cela me fait un peu mal car il fallait que je mette le deuxième but pour qu’on mène 0-2" , expliquait après les débats le flanc droit des Zèbres. "Sur cette occasion je pense que le gardien du Standard a bien joué le coup. J’attends le moment où il avance pour tirer mais il est parvenu à dévier le ballon avec son pied. Je dois quand même apprendre à avoir un peu plus de lucidité sur ces actions."

Surtout dans les matchs où la différence se joue sur des détails. "Sinon, je trouve qu’on a bien géré le match en suivant les consignes du coach. On a bien défendu en bloc. C’est dommage de ne pas partir d’ici avec les trois points. Car on n’a rien lâché pendant toute la rencontre et je pense qu’au final on a eu plus d’occasions que le Standard."