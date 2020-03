Mamadou Fall s’y est habitué et en rigole. Depuis le début de la saison, le Sénégalais a dû faire face à plusieurs commentaires négatifs au sujet de son jeu : le Zèbre était vu comme rapide mais trop maladroit balle au pied, pas assez efficace devant le but et mauvais centreur. Au fil des semaines, Fall a tenté de prouver à ses détracteurs qu’il valait mieux que ça. Et il a plutôt bien réussi sa mission avec comme point d’orgue la rencontre remportée par les Carolos face à La Gantoise : après un pré-assist sur l’ouverture du score de Nicholson, Mamadou Fall s’est montré décisif en inscrivant d’une bien belle manière le troisième but de la rencontre avant de terminer son œuvre en provoquant un penalty converti par Rezaei.

