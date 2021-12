Mamadou Fall est sur le départ. L’attaquant sénégalais, qui fêtera son 30e anniversaire à la Saint Sylvestre, est sur une voie de garage à Charleroi (seulement 294 minutes jouées cette saison). Il a reçu plusieurs propositions. Il a refusé l’approche du Beerschot, la lanterne rouge de D1A.

Il privilégie un départ à l’étranger après huit années passées en Belgique. Un club turc et une formation du Moyen-Orient ont montré de l’intérêt et Fall est charmé. Charleroi espère récupérer une petite somme pour racheter ses six derniers mois de contrat.