Malgré la première place récupérée et la nette victoire dans les chiffres, 3-0, face au Cercle Bruges, la prestation du Sporting aura été mitigée. C’est en tout cas l’avis de Marco Casto, à qui nous avons demandé d’analyser la rencontre. "Le Sporting était très bien organisé dans son 4-4-2, mais j’ai trouvé l’équipe un peu timorée, frileuse, avance le Hennuyer. C’est évidemment compréhensible vu les défaites concédées avant cette trêve Covid, face au Standard et à Genk. Les défenseurs latéraux ne sont pas trop sortis, Van Cleemput un petit peu plus que Kayembe. Je pense que c’est Belhocine qui a demandé à Joris de moins monter. Pour moi, ce 4-4-2 était un peu trop figé, c’est un bon système mais il faut que les médians accompagnent davantage les joueurs offensifs. J’aurais voulu voir Ryota Morioka se projeter plus souvent vers l’avant."