Les Carolos ont conquis un succès important face aux Rouches.

En s'imposant 2-0 face au Standard, Charleroi vient encore de conforter ses chiffres d'invincibilité. Sur les neuf dernières rencontres, les Carolos n'ont encaissé qu'un seul but ce qui ravit naturellement le milieu de terrain des Zèbres Marco Ilaimaharitra : "On va essayer de rester invincible le plus longtemps possible. Mais nous, on ne s'occupe pas trop de ce genre de statistiques et on prend match après match."

"On doit être ambitieux, on ne vaut pas seulement paraître dans ces Playoffs 1", a continué le Franco-malgache qui estime que les Carolos ont les armes pour viser au moins la troisième place.

