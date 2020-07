Opéré d’une pubalgie, Marco Ilaimaharitra veut d’abord penser à son retour sur le terrain.

C’est un stage en Allemagne assez particulier qu’a connu Marco Ilaimaharitra. Opéré en mai d’une pubalgie, le Malgache a travaillé de manière individuelle avec les kinés, ne rejoignant ses coéquipiers sur le terrain d’entraînement que pour certains rares exercices bien spécifiques. Vrai patron du Sporting la saison dernière, le joueur de 24 ans prend son temps pour revenir à son niveau et ne veut pas brûler les étapes avant son retour dans l’équipe. Marco Ilaimaharitra s’est livré, entre rééducation, mercato et statut d’indéboulonnable.

Sa blessure

Pour Marco Ilaimaharitra, les problèmes ont débuté en septembre 2019. Souffrant d’une pubalgie, l’international malgache a tout de même joué toute la saison à un haut niveau mais avec certaines douleurs.

"C’était vraiment quelque chose d’embêtant", grimace le milieu défensif. "Il y avait pas mal de trucs que je ne pouvais pas faire sur le terrain. Je devais réfléchir à tous mes mouvements en sachant que je ne pouvais pas en faire certains. J’étais souvent dans la gestion, même si j’espère que cela ne s’est pas trop remarqué. Le confinement a finalement été positif pour moi car j’ai pu faire disparaître ce problème."

Opéré le 14 mai à Paris, Ilaimaharitra a en effet profité de l’arrêt de la compétition pour passer sur le billard.

"S’il n’y avait pas eu le confinement, j’aurais joué jusqu’à la fin de la saison", explique-t-il. "C’était donc positif, même si j’étais en même temps dégoûté de ne pas avoir pu finir ce que nous étions en train de réaliser avec Charleroi. Il y avait vraiment moyen d’aller chercher cette deuxième place, nous étions sur une belle lancée…"

Sa rééducation

Le joueur est depuis entré en rééducation et retrouve ses capacités physiques petit à petit. Une rééducation qui se déroule dans les temps et sans trop de douleurs.

"L’opération a consisté à enlever les tendons qui me faisaient mal", avance Ilaimaharitra. "Je ne ressens donc plus cette douleur que j’avais avant. Mais le tissu cicatriciel me lance parfois des petites alertes. Pour mon retour sur les terrains, je ne me mets pas de pression. Je veux juste être bien et ne plus avoir de problèmes au moment de monter sur la pelouse. Je vais sûrement prendre du retard cette saison mais je ne m’inquiète pas pour cela. Si je ne m’étais pas fait opérer maintenant, cela aurait été pour plus tard. Je ne me prends donc pas la tête."

Le mercato

Il y a quelques jours, le départ de Nurio vers La Gantoise a fait grand bruit du côté du Pays noir. L’Angolais rejoignait les Buffalos pour un gros montant - on parle d’une somme de 6 millions d’euros - après trois saisons passées au Pays noir et laissait un grand vide à Charleroi.

"Je suis supercontent pour Nurio mais c’est triste car c’était Monsieur Ambiance dans le groupe", avance l’ancien Sochalien. "C’était vraiment mon frère et son départ a créé un vide. Ce sont les aléas du football et il fallait se dire que s’il partait, c’était pour une vie meilleure."

Quand on lui parle transfert, Marco Ilaimaharitra botte en touche. L’un des joueurs les plus bankables du Sporting ne veut pas se soucier des rumeurs qui le voient comme l’autre Zèbre pouvant quitter le Sporting pour beaucoup d’argent cet été.

"Personnellement, je ne me mets pas la pression avec un départ", avoue Ilaimaharitra. "Ce sont des discussions de journalistes (sourire). Je n’ai pas envie de me faire des idées. Je veux d’abord revenir sur le terrain et, jusqu’à preuve du contraire, je suis toujours sous contrat à Charleroi… Et puis, j’avais signé un contrat de 4 ans à mon arrivée. J’envisageais clairement de rester 4 saisons à Charleroi."

Son statut

Depuis son arrivée à Charleroi durant l’été 2017, Marco Ilaimaharitra a vu son statut changer, devenant un titulaire indiscutable de cette équipe. Toujours à la recherche de l’excellence, ce compétiteur né sent cependant qu’il peut encore faire mieux.

"Je suis toujours à la recherche d’une progression constante", avance-t-il. "Chaque saison depuis mon arrivée, j’ai quelque chose en plus qui se développe, même si je n’ai pas encore assez de recul pour dire quoi. Je ne veux pas sauter des étapes mais je ne me fixe en tout cas aucune limite. Je prends comme cela vient. Pour passer un nouveau palier, je devrai continuer sur la lancée de la saison dernière, comme toute l’équipe. Il faudra continuer à être exigeants entre nous. C’est cela qui va permettre aux individualités de ressortir. La pression sera collective, pas nécessairement sur mes épaules ou sur celles d’un autre joueur spécifiquement. Ce que nous avons fait la saison dernière est bien mais ce sera vite oublié. Il faudra désormais faire mieux."