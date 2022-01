Capitaine depuis l'été dernier et le départ de Dorian Dessoleil vers l'Antwerp, Marco Ilaimaharitra et le Sporting ont trouvé un accord pour une prolongation de contrat. Le club et le joueur sont maintenant liés jusqu’en juin 2024. note le club sur son site internet.

Débarqué du FC Sochaux (Ligue 1) à l’été 2017, Marco Ilaimaharitra (26 ans) voyait la fin de son contrat précédent arriver après plus de 150 apparitions avec les Zèbres.