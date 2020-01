Le 3 novembre 2019, Marco Ilaimaharitra connaissait l’un des pires moments de sa carrière de footballeur. Durant la rencontre entre Charleroi et Malines, le Malgache entend à plusieurs reprises des cris racistes venant des tribunes malinoises. Le joueur de 24 ans, se sentant visé par ces comportements inacceptables et sur le coup de l’émotion, finit la partie au bord des larmes et rentre aux vestiaires avec un sentiment d’injustice, d’autant qu’il prenait un carton jaune pour s’être énervé auprès du juge de ligne en fin de match.

(...)