Sept mois après son départ de Charleroi, le Grec Stergos Marinos n’a pas trouvé de club.

Novembre 2020, Stergos Marinos, l’un des Grecs les plus connus du championnat belge, quittait Charleroi pour tenter de relancer sa carrière.

Près de sept mois plus tard, le joueur de 33 ans n’a pas encore retrouvé de l’embauche malgré plusieurs offres reçues. "J’ai reçu certaines offres", explique Marinos depuis son île de Kos. "Il y a eu des équipes grecques de première et deuxième division mais aussi deux formations chypriotes. Si j’avais voulu signer dans un club, j’aurais donc pu le faire. Mais je n’ai pas été totalement satisfait par les projets qu’on m’a proposés."

Pour les joueurs en fin de contrat, la Grèce est loin d’être un paradis. "Ce n’est pas la meilleure situation. Si je veux encore profiter deux années en tant que joueur dans le championnat grec, je dois tenter de rejoindre l’une des six premières équipes du pays. Pour le reste, ce n’est pas vraiment intéressant. Mais c’est vrai que la vie quotidienne avec des coéquipiers me manque, tout comme la concurrence et les matchs de compétition qui engendrent de l’adrénaline. Je n’ai jamais été dans cette situation de joueur sans contrat. Ce n’est pas facile à vivre mais à mon âge, je me dois de l’accepter."