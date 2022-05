La démarche est chaloupée, le sourire chaleureux et l’intonation chantante. En ce mardi matin de mi-mai, à l’heure d’un café serré, Mario Notaro porte une chemise manches courtes ajustée et des lunettes de soleil bien nécessaires pour contrer ce soleil généreux.

À 71 ans, l’homme revit après une crise sanitaire qui l’a miné. Il peut désormais profiter d’une douce retraite en transition. Celui que l’on a régulièrement surnommé - et qui s’est lui-même surnommé - le "pompier de service", allusion aux nombreux postes qu’il a occupés au Sporting, d’entraîneur intérimaire à conseiller sportif, livre un regard prudent mais lucide sur l’évolution d’un sport et d’un club qui le passionnent toujours autant. Même s’il les suit aujourd’hui plus en tant que spectateur qu’acteur.

Mario, vous êtes officiellement retraité mais on vous voit encore régulièrement à Charleroi, aux entraînements et aux matchs. Vous avez du mal à décrocher ?

"Le Sporting a toujours eu du respect à mon égard durant mes 27 ou 28 années au club. Il a compris que j’aurais du mal à arrêter du jour au lendemain pour aller à la pêche. Ce que je fais à Charleroi, je le fais encore avec passion. La direction me permet d’arrêter calmement, petit à petit, et de pouvoir passer plus de temps en famille, notamment en créant un poste qui n’existait pas avant. On pourrait appeler ça conseiller technique."



(...)