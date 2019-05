: les mots sont ceux de Mario Notaro à l’égard de Javier Martos à l’issue de la victoire face à Eupen. L’Espagnol, qui a dépassé les 300 matchs avec Charleroi, a été fêté comme il se doit par le club avant la rencontre. Un moment rempli d’émotions pour le joueur arrivé au Sporting en janvier 2011., explique Martos, encore ému.

Encore sous contrat jusqu’à l’été 2020, Javier Martos ne sait pas encore de quoi son avenir sera fait. Lui qui a retrouvé une place de titulaire ces dernières semaines est encore bien utile à cette équipe et ne veut pas penser à son cas personnel avant la fin de la saison.

"Nous n’avons pas encore parlé", avance le capitaine de 35 ans. "Quand l’équipe a commencé à gagner des matchs et que l’objectif européen était bien présent, je ne voulais pas penser à mon cas personnel. Nous allons aller chercher l’Europe et puis nous verrons par la suite. Si je dois rester, je resterai. Si je dois partir, je partirai. J’ai l’envie de finir ma carrière à Charleroi mais je ne veux pas rester si je ne peux plus rien apporter. Ma décision sera prise avec le club et c’est Charleroi qui devra être le bénéficiaire au final."

Une parole qui reflète bien le caractère de celui qui restera à jamais le grand gentleman du Sporting Charleroi.