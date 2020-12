Le but de la délivrance. La dernière réalisation zébrée a délivré le Sporting mais aussi son buteur, Massimo Bruno, éloigné des terrains pendant une longue période après une grave blessure au genou. "En montant sur le terrain, je me suis imaginé plusieurs scénarios et celui-là était le scénario parfait", sourit celui qui est monté à la 79e minute pour marquer neuf minutes plus tard. "Nous avions pris un coup sur la tête après le 3-3 mais ce but nous a permis de ne pas trop douter. Nous étions peut-être tellement certains de notre victoire à 2-3 que nous nous sommes un peu reposés sur nos lauriers. À 3-4, nous avons géré plus intelligemment la fin de match."

Après son but, le Belge s’est directement dirigé vers le banc de touche. Il a alors récupéré le maillot de Ken Nkuba, sorti sur blessure avec une suspicion de ligaments touchés. "Dès que Ken a crié lors de sa blessure, cela m’a rappelé tout ce que j’ai vécu", avance Bruno. "Honnêtement, et ce n’est pas du tout de l’arrogance, je sentais qu’il allait se passer quelque chose dans cette deuxième mi-temps. C’est pour cela que j’avais demandé à Bello (NdlR : le magasinier du Sporting) de préparer le maillot de Ken. J’ai pu lui dédier ce but."

La victoire est d’autant plus belle que les Zèbres sont allés la chercher avec les tripes après une entame de match très mauvaise. "Avec la blessure de Ken et les deux buts brugeois, nous n’aurions pas pu imaginer pire début de match", finit le joueur de 27 ans. "Mais nous avons eu cette force mentale qui nous a permis de réagir. Nous nous sommes tous parlé à la mi-temps et nous avons joué pour Ken. Cela nous a transcendés. Nous commençons une nouvelle belle série et nous tenterons de la continuer lors des deux derniers matchs de l’année."