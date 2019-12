Contre Waasland-Beveren, Massimo Bruno n’a pas inscrit de but et n’a pas délivré d’assist. Mais le rôle de l’ancien Anderlechtois repositionné dans l’axe de l’entrejeu derrière Kaveh Rezaei est hyper important sur l’échiquier de Karim Belhocine. Avec ses appels, ses dribbles et ses actions percutantes, le numéro 77 du Sporting est un danger permanent pour les adversaires des Zèbres.

(...)