"Si nous arrivons à mettre beaucoup d’intensité lors des premières minutes de jeu, nous réaliserons un bon résultat" : ces mots étaient ceux de Massimo Bruno, le Carolo choisi pour préfacer le duel des Sportings ce jeudi. Malheureusement pour les Zèbres, Charleroi n’aura pas réussi à appliquer ce plan et aura même réalisé le contraire en première période.

Conscient que les 45 premières minutes de son équipe n’étaient pas à la hauteur de l’événement, Dorian Dessoleil ne cherchait pas d’excuses à l’issue de la rencontre. "Notre première période n’a pas été top", avoue le défenseur. "Nous avons eu du mal à rentrer dans le match et Anderlecht en a profité pour ouvrir le score. Il y a eu quelques flottements dans notre jeu et nous avons cependant réussi à revenir au score. Nous rentrons finalement aux vestiaires avec un bon match nul. En seconde période, nous avons été plus entreprenants et nous avons réussi à mettre en place une meilleure organisation défensive. Nous avons essayé de rester en bloc pour retrouver notre solidarité."

Si Charleroi se montrait plus solide derrière, l’équipe de Karim Belhocine ne parvenait cependant pas à inscrire un second but sur les quelques occasions procurées. "Le match est perdu là-dessus", avance le capitaine carolo. "Anderlecht a deux occasions en seconde mi-temps et nous en avons bien plus mais nous ne parvenons pas à les mettre au fond. Nous aurions dû tuer le match car nous étions bien défensivement à ce moment-là."

Finalement, c’est avec un point sur six que les Zèbres débutent la trêve internationale. Un bilan trop maigre pour un candidat aux playoffs 1 même si les adversaires se nommaient Standard et Anderlecht. "C’est évidemment trop peu surtout que nous faisons zéro sur six à domicile avec la défaite contre Saint-Trond", rappelle Dessoleil. "Dans le futur, nous devrons gagner en maturité. Il ne faut pas tout remettre en cause car nous avons vu de belles choses, surtout en deuxième période, mais nous devons mûrir dans notre jeu."