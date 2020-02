Comme l’ensemble des joueurs de Karim Belhocine, Massimo Bruno n’a pas livré son meilleur match de la saison face à Genk. Comme ses équipiers de la division offensive, le milieu de terrain des Zèbres n’a pas trouvé les solutions pour prendre en défaut l’arrière-garde limbourgeoise. Et, comme à son habitude, l’ancien joueur d’Anderlecht s’est montré très lucide et honnête dans son analyse de la rencontre.

"En première mi-temps, on a joué trop bas et on a trop laissé faire les Limbourgeois", expliquait le numéro 77 hennuyer. "Et, en reconversion offensive, cela n’a pas fonctionné comme d’habitude. En plus, Genk a marqué assez rapidement, c’était le scénario parfait pour les Limbourgeois. Après la pause, nous sommes remontés avec d’autres intentions sur le terrain mais il manquait ce petit truc pour mettre un but et ramener au moins un partage."

