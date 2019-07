L’équipe A’ du Sporting a montré du sérieux et de l’application

A cinq jours de la reprise du championnat avec la réception de La Gantoise au Mambourg les Zèbres se déplaçaient à Bièvre dans le Namurois pour y défier Virton, équipe qui évoluera en D1B cette saison. Pour cette rencontre, sur une pelouse qui a souffert de la canicule (l’herbe était brûlée), Karim Belhocine avait décidé de laisser à Charleroi pas moins de dix joueurs. En effet, Penneteau, Gholizadeh, Niane, Fall, Imbrechts, Hendrickx, Willems, Dessoleil, Morioka et Bruno, en plus d’Osimhen toujours en congé et en partenance et de Marco Ilaimaharitra qui reviendra au club ce mercredi, n’ont pas fait le déplacement à Bièvre. Ce sont donc des joueurs en recherche de temps de jeu et devant encore convaincre leur coach de leur utilité qui affrontèrent les Luxembourgeois. L’occasion était aussi belle de voir à l’oeuvre le nouveau défenseur des Zèbres, Domou Diagne.

Bien en place, le Sporting concéda peu d’opportunités à Virton en première mi-temps. Et sur quelques actions bien menées, les hommes de Karim Belhocine amenèrent le danger dans les parages d’Anthony Moris qui s’avoua vaincu sur une reprise du jeune Nkuba bien servi par Keita. Les deux jeunes du noyau carolo réalisèrent d’ailleurs une bonne rencontre.

Au retour des vestiaires, vu la chaleur, le rythme des échanges diminua et Virton se montra un peu plus pressant. Mais sur un contre, un défenseur de Virton accrocha Nkuba dans le grand rectangle. Jérémy Perbet se chargea de doubler l’avance des siens…

Et alors qu’on se dirigeait calmement vers la fin des débats, Busi écopa un peu stupidement d’un deuxième avertissement. Malgré son infériorité numérique, le Sporting garda sa cage inviolée. Ce match contre Virton a montré à Karim Belhocine que son noyau possédait une certaine profondeur et que les garçons qui devraient entamer la saison sur le banc possèdent du répondant.

Virton : Moris, Malget, Kocabas (72 Soumare), Prempeh, Lauriente (46e Jordanov), Lewerenz (65e Lazaar), Lecomte (46e Lapoussin), Janssen (77e Prudhomme), Couturier, Turpel (77e Kore), Hadji (77e Benmara).

Charleroi : Riou, Busi, Diagne (72e Diandy), Zajkov, Nurio, Delfi (6e Nkuba), Keita, Grange (63e Saglik), Henen (78e Noorafkan), Perbet (80e Wildemeersch), Bedia (59e Pollet).

Arbitre : M. Lardot.

Avertissements : Nurio, Janssen, Jordanov.

Exclusion : 77e Busi (2 j.)

Les buts : 12e Nkuba (0-1), 66e Perbet sur pen. (0-2).