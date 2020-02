Le match entre Charleroi et Malines a été entamé le 25 janvier lors de la 23e journée et arrêté à la 37e minute car la visibilité était devenue insuffisante à cause du brouillard.

À cet instant, les Zèbres menaient 1-0. Au Sporting et à l’égard d’une certaine équité sportive, on souhaitait que le match reprenne au moment de l’arrêt et avec le score en l’état. Mais c’était sans compter sur l’article P1428 du règlement fédéral : "Si pour cause d’impraticabilité de la surface de jeu (neige, gel, boue, pluie, brouillard, vent violent, chaleur ou froid excessif), constatée par l’arbitre, un match ne peut pas avoir lieu, est arrêté, ce match doit être joué à nouveau ab initio."

Pas encore de qualification mathématique pour les PO1

Dans l’histoire des playoffs 1, il aura fallu au terme de la saison régulière entre 41 et 49 points aux derniers qualifiés pour terminer dans le top 6. Une fourchette dans laquelle Charleroi se situe déjà avec ses 44 unités. En cas de succès contre Malines, le Sporting totalisera 47 points mais ne sera pas encore mathématiquement certain de participer aux playoffs 1. En effet, en cas de zéro sur quinze lors des cinq dernières journées (à l’Antwerp, à Bruges, contre le Standard, à Gand et contre Courtrai), les Zèbres pourraient voir le Club Bruges, La Gantoise, l’Antwerp, le Standard, Genk et une équipe du trio Anderlecht-Malines-Zulte les devancer. Pour que ce scénario catastrophe se déroule, il faudrait que d’ici la fin du championnat l’Antwerp prenne 3 points, ce qui est pensable, que le Standard arrache deux succès ou 7 points, ce qui est aussi imaginable, que Genk emmagasine 10 points, ce qui est déjà plus compliqué, et, enfin, qu’Anderlecht réalise un quinze sur quinze ou que soit Malines, soit Zulte décroche un bilan de treize sur quinze. Des missions très périlleuses pour ces trois équipes.