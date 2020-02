Suivez le direct commenté dans ce match qui doit être rejoué entre Charleroi et Malines.

Le 25 janvier dernier, le choc entre Charleroi et Malines avait du être arrêté pour cause d'un brouillard trop persistant. Logiquement, Charleroi avait pesté contre cette décision de report car les Carolos menaient 1-0 avant l’interruption. A cause ou grâce au règlement selon la position des deux clubs, cette rencontre va être rejouée dans son intégralité.

Au niveau des compositions, Joris Kayembe va fêter sa première titularisation avec les Zèbres ce soir. Il remplace numériquement Nurio qui est suspendu à cause de sa cinquième carte jaune de la saison contre Zulte. Le flanc gauche avait presque 100% de temps de jeu cette saison. Pour le reste, il s'agit de la même équipe que contre le Essevee.

Côté Malinwa, il y a trois changements comparé au match perdu face au Cercle de Bruges. En défense, Kaboré et Bijker remplacent Van Cleemput et Corryn. Le milieu défensif de 23 ans Venlerberghe est également hors du 11 de base. C'est Schoofs qui prend sa place.

Direct commenté: