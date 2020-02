Après ses deux belles victoires en l'espace de quatre jours (face à Malines et Zulte Waregem), Charleroi tentera de continuer sur sa lancée ce dimanche à l'Antwerp.

Face à une équipe classée juste derrière eux (à un point), les Zèbres essayeront de se qualifier officiellement pour les playoffs 1. "Nous sommes satisfaits des deux dernières victoires car il s'agissait de rencontres importantes face à des concurrents", avance Maxime Busi. "Nous devons continuer à faire ce que nous faisons en enchaînant match par match. Il ne faut pas se voir trop beau ni regarder trop loin. Nous tenterons de gagner un maximum de matches d'ici la fin de la phase classique et les objectifs pourront changer en fonction de ce qu'il se passe."

Au Bosuil, les Carolos seront chaudement accueillis. "C'est pour ce genre de match qu'on joue au football", explique Busi. "J'apprécie quand il y a des ambiances comme cela. Cela me motive et je prends énormément de plaisir. Sur le terrain, j'arrive à faire abstraction et à être bien concentré. Plus globalement, ce sera un bon test pour l'équipe afin de savoir ce qu'on peut faire en playoffs 1."



Sur le côté droit, Maxime Busi devrait bien tenir sa place, comme c'est le cas depuis 11 rencontres d'affilée. "Je suis content d'être devenu titulaire cette saison", commente celui qui a dépassé Stergos Marinos dans la hiérarchie. "Je me bats à chaque entraînement pour faire de mon mieux et de rendre la confiance qu'on m'a donnée. Je suis content de ce qu'il se passe individuellement mais je me dois de monter les marches sans brusquer les choses.



Ses récentes prestations ont même permis au Belge de 20 ans d'attirer le regard du club italien de Torino qui a fait une offre en toute fin de mercato pour lui. Mais finalement, il a décidé de rester au Pays Noir. "C'était très flatteur de recevoir cette offre", avance Maxime Busi. "C'était la première fois que cela m'arrivait. J'ai préféré ne pas me précipiter. J'ai eu beaucoup d'interrogations en très peu de temps. Tout a été très vite et je ne me voyais pas partir en dernière minute. Je reste concentré désormais sur Charleroi."

Pour ce déplacement à l'Antwerp, tous les Zèbres sont disponibles à l'exception de Cristophe Diandy (genou) et Younes Delfi qui a reçu un coup à la tête.