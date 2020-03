L’une des révélations carolorégiennes cette saison, c’est très certainement Maxime Busi. Il était encore face au Standard l’un des hommes du match. C’est en partie ce qui explique la bonne forme défensive des Hennuyers, qui n’ont encaissé qu’un seul petit but sur les dix derniers matchs à domicile, toutes compétitions confondues. "Il ne faut pas seulement regarder les quatre défenseurs et le gardien , estime Maxime Busi. Les milieux abattent un énorme boulot et les attaquants nous aident beaucoup. On le voit dans les données et les statistiques après la rencontre, ils réalisent de nombreuses courses défensives aussi."

(...)