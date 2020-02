C’est un Maxime Busi déçu par la tournure des événements qui a analysé la rencontre du Sporting, défait 1-0 à Genk.

"Il y a de la frustration de voir une belle série de treize matchs sans défaite se terminer comme cela. Il y a de la déception mais il faut absolument tourner la page très vite. On va bien travailler cette semaine pour repartir sur de bonnes bases dès le week-end prochain. On ne doit pas s’inquiéter. Il faut rester dans notre bulle. En première mi-temps, les joueurs de Genk ont peut-être montré un plus grand engagement. Je trouve qu’on est bien revenu dans la partie en seconde mi-temps mais nous ne sommes pas parvenus à inscrire ce petit but pour décrocher un partage."

Ensuite, le back droit n’a pas voulu trop évoquer les bruits de transfert l’envoyant à Torino dans les dernières heures du mercato : "C’est vrai qu’on a parlé de moi à Torino mais si je suis toujours à Charleroi c’est que cela ne s’est pas fait. Je suis à Charleroi, je joue pour Charleroi et je suis concentré sur Charleroi."