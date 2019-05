L'entraîneur des Zèbres table sur la fraîcheur mentale de ses hommes.



Est-ce que le Sporting Charleroi ira au bout de son challenge en décrochant dimanche à l'Antwerp (14h30) un ticket européen après avoir remporté, mercredi, les playoffs 2 en écartant Courtrai? Tous les supporters carolos l'espèrent, tout comme Felice Mazzù qui a préparé sereinement le déplacement à Deurne.

"C'est un match hyper-important pour le club, dans une saison moins simple que les précédentes. L'important c'est de bien finir. Et si cela se termine bien, on aura vécu une belle saison. L'Antwerp a eu plus de temps de récupération que nous mais le plus important, c'est la fraîcheur mentale. L'enchaînement des matchs ne doit pas nous perturber. Pour nous, les entraînements entre deux rencontres, ce sont des séances de récupération. Le but est d'être frais dimanche."



Mentalement, les Carolos arriveront en confiance après leur belle série en playoffs 2 mais aussi leur victoire au Great Old lors de la phase régulière.

"Attention, la vérité d'un match n'est pas celle d'un autre. L'Antwerp, c'est une équipe de PO1 qui a terminé quatrième, ce n'est pas n'importe qui. Dans cette équipe, il y a de l'impact physique mais aussi de la créativité et de la technicité. Lors des deux derniers matchs de Charleroi à Anvers, on avait trouvé les clés pour l'emporter."

Au niveau de la sélection, elle sera déterminée après le dernier entraînement de ce samedi. Ce vendredi, deux joueurs étaient absents à Marcinelle. David Henen était malade et Jérémy Perbet souffrait d'une gêne à la cheville.

La sélection probable (21 joueurs): Riou, Penneteau, Baume, Nurio, Niane, Henen, Zajkov, Ilaimaharitra, Morioka, Osimhen, Wildemeersch, Busi, Bruno, Dessoleil, Hendrickx, Angella, Marinos, Perbet, Willems, Martos, Delfi.

Blessés: Gholizadeh, Diandy.