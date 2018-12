Pour atteindre cet objectif, les Carolos devront battre le Standard...

Trois jours après sa défaite à Zulte Waregem (3-1), Charleroi va accueillir ce mercredi (18h) le Standard pour ce qui représente pour les supporters carolos le match de l'année. Felice Mazzù a convoqué le même groupe que le week-end dernier. Martos, rétabli de sa blessure aux ischios, ne figure donc toujours pas dans la sélection, au contraire de Grange, qui a grappillé quelques minutes de jeu, dimanche, au Essevee. «On est conscient qu'on doit apporter des corrections offensivement et défensivement, expliquait Felice Mazzù. On devra prester autrement même si tout n'était pas à jeter à Zulte. Notre objectif à court terme est de terminer dans le top 6 l'année 2018. C'est toujours possible. Si ce n'est pas le cas, il reste encore neuf matchs derrière pour y accéder. » Face à eux, les Carolos vont trouver une équipe du Standard qui respire la grande forme pour le moment. «Cela fait deux semaines que cette équipe montre de la qualité dans son jeu et de l'envie. On retrouve beaucoup de qualités individuelles dans cette formation avec des garçons comme Carcela et Djenepo, par exemple. Il faudra être attentif.»

Pour décrocher une huitième victoire consécutive à domicile et partir en vacances l'esprit un peu plus serein...

Le noyau : Penneteau, Baume, Imbrechts, Marinos, Busi, Angella, Dessoleil, Nurio, Willems, Zajkov, Diandy, Hendrickx, Ilaimaharitra, Henen, Bruno, Perbet, Niane, Benavente, Osimhen, Grange.

Blessés : Riou (mollet), Gholizadeh (cheville).

Non-repris : Noorafkan, Mandanda, Martos, Dervite, Rôdes.